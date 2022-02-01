Тренер сборной Украины о возможном матче с Россией: «Мы не будем никого выбирать или болеть за кого-то»

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко ответил на вопрос о возможном сопернике в полуфинале чемпионата Европы.

«Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает именно та команда, которую ты вроде бы хотел видеть (в соперниках — прим. «СЭ»), потом возникает определенный недонастрой и другие моменты, — цитирует Косенко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). — Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а просто будем смотреть матч. Всей командой просмотрим эту игру, разберем и будем готовиться к следующему сопернику».

В 1/4 финала украинцы победили команду Казахстана (5:3). В 1/2 финала украинцы сыграют с победителем матча Россия — Грузия.