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Сегодня, 00:49

Украина впервые за 17 лет вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент
Сборная Украины.
Фото УЕФА

Сборная Украины пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу. Команде удалось дойти до этой стадии впервые за 17 лет.

В 1/4 финала украинцы победили команду Казахстана (5:3). В полуфинале им предстоит сыграть с победителем матча Россия — Грузия.

В последний раз Украина доходила до полуфинала в 2005 году. Тогда на этой стадии они уступили сборной Испании (0:5).

Наивысшее достижение сборной Украины на Евро — финал в 2003 году. В решающем матче их обыграла сборная Италии (1:0).

Сборная Украины по мини-футболу
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