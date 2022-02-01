Украина впервые за 17 лет вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная Украины пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу. Команде удалось дойти до этой стадии впервые за 17 лет.

?? Украина впервые за 17 лет вышла в полуфинал футзального ЕВРО! ???#FutsalEURO pic.twitter.com/0jtb7gndK5 — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 31, 2022

В 1/4 финала украинцы победили команду Казахстана (5:3). В полуфинале им предстоит сыграть с победителем матча Россия — Грузия.

В последний раз Украина доходила до полуфинала в 2005 году. Тогда на этой стадии они уступили сборной Испании (0:5).

Наивысшее достижение сборной Украины на Евро — финал в 2003 году. В решающем матче их обыграла сборная Италии (1:0).