Телеведущий Соловьев высказался о противостоянии России и Украины в полуфинале Евро по мини-футболу

Российский телеведущий Владимир Соловьев высказался о предстоящем матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах.

«Украинцам подходить к нашим спортсменам нельзя! Как они будут играть-то? А если говорить серьезно, то матч должен состояться. А отказываться украинцам от матча...Надеюсь, они еще не совсем с ума сошли. В этом матче будет больше политики или спорта? Спорт — это спорт. Мы же против Украины не выступаем .

Что касается украинских заголовков, то как они будут мстить? Что нам обращать внимание на их вонь?», — сказал Соловьев «СЭ».

Сегодня, 1 февраля, Россия обыграла в четвертьфинале ЧЕ-2022 Грузию со счетом 3:1. Украина, в свою очередь, ранее победила сборную Казахстана (5:3). Полуфинальный матч состоится 4 февраля. О времени начала будет сообщено дополнительно.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Все матчи плей-офф проходят в Амстердаме.