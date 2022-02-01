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Сегодня, 21:55

«Украинцы, определитесь! Тогда будете крякать». Лоза — о полуфинале чемпионата Европы

Лоза обратился к украинцам перед полуфиналом с Россией на чемпионате Европы по мини-футболу
Микеле Антонов

Российский певец Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах.

«Видите, как хорошо! Встретятся и встретятся. Пересекаются же в биатлоне, гимнастике и ничего не происходит. Это же в Голландии будет. Опасно ехать в ту страну, где у тебя много врагов. В Амстердаме просто усилят меры и все. Один-два придурка всегда найдутся в любой стране. Остальные просто играют в футбол. Ракицкий же играет в «Зените» и чувствует себя хорошо. Украинцы, определись. Если вы хотите, чтобы все было на государственном уровне, принимайте законы. Тогда будете крякать. А так каждый спортсмен будет сам решать, что ему делать», — сказал Лоза «СЭ».

Сегодня россияне обыграли сборную Грузии (3:1). Дубль сделал Иван Чишкала, также отличился Артем Ниязов.

Украинцы, в свою очередь, вчера обыграли сборную Казахстана (5:3). Команда пробилась в полуфинал Евро впервые за 17 лет.

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