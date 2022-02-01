«Будем отдавать все за свою Украину». Россия летит к полуфиналу с Украиной на Евро по футзалу

Встреча состоится, если Россия сегодня вечером победит Грузию.

Сборная России играет с командой Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу (начало в 19.00 мск) и в случае победы попадет на Украину в полуфинале турнира. «СЭ» рассказывает, почему такая встреча стала возможна.

Россия должна легко обыгрывать Грузию

В сегодняшнем матче Россия — явный фаворит. Наши смерчем прошлись по соперникам в своей группе, разнеся всех — 9 очков и 16 голов, а Артем Антошкин — один из лучших бомбардиров турнира.

В квалификации к турниру в прошлом году Россия дважды легко обыграла Грузию 4:0 и 3:0. Поэтому очень сомнительно, что сегодня грузинам удастся сотворить сенсацию. Все-таки Россия нацелена на титул, и тренер Сергей Скорович неоднократно отмечал, что у сборной большие цели на Евро. Пока его команда по игре — один из самых убедительных претендентов на титул.

Что касается Грузии, то это вообще первый Евро для сборной, и то, что команда-дебютант добралась до плей-офф, — уже высокое достижение для грузинского футбола. Грузия — первый дебютант Евро, который выиграл два стартовых матча в группе. На турнире грузины уступили только Испании — самой титулованной команде чемпионата Европы.

Грузия пропустила восемь безответных мячей и вряд ли сможет сохранить свои ворота от большого числа голов и в матче с Россией. Команда Скоровича в случае победы попадет на Украину, которая накануне уже оформила выход в полуфинал и ждет очередного соперника.

Украина с трудом выбралась из группы и сенсационно обыграла казахов

Несмотря на попадание в топ-4 лучших сборных, Украина с большим трудом вышла из группы. В какой-то степени ее выход в полуфинал — сенсация. На групповом этапе Украина добилась лишь одной победы и с тремя очками вышла в четвертьфинал только из-за положительной разницы мячей. Сербия и Нидерланды тоже набрали по три очка, но пропустили слишком много голов от Португалии — лидера группы и одного из фаворитов этого Евро.

Победа над Казахстаном — настоящая сенсация Евро. Казахи на групповом этапе забили 17 голов — больше всех на турнире, приехав в Нидерланды в статусе одного из лидеров. На ЧМ-2021 Казахстан уступил в полуфинале будущему чемпиону Португалии только по пенальти, на прошлом Евро-2019 в полуфинале проиграл Испании. А в 2016 году команда выиграла бронзовые медали Евро. Сборная стабильно входит в топ-4 в Европе.

Украина же только в нулевые часто пробивалась в финалы и даже брала медали, но последние годы значительно уступала в классе топ-сборным Европы и вылетала уже в первом раунде. Но на этом турнире Украина удивляет: сначала минимально проиграла чемпионам мира португальцам 0:1, а казахов обыграла со счетом 5:3, исполнив один из лучших голевых розыгрышей плей-офф Евро.

Украина вчера ярко ликовала: песни в автобусе и раздевалке — впервые за 17 лет команда дошла до полуфинала, где теперь ждет Россию. При этом в высказываниях по будущему матчу игроки и тренер Александр Косенко очень нейтральны.

«Как показывает история, когда выбираешь себе соперника и выигрывает именно та команда, которую ты хотел видеть, потом возникает недонастрой и другие моменты. Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а просто будем смотреть матч. Всей командой просмотрим эту игру, разберем и будем готовиться к следующему сопернику», — сказал он о паре Россия — Грузия.

А капитан сборной Украины Петр Шотурма заявил, что его команда готова дать бой: «Посмотрим, кто будет соперником. Будем играть с такой же самоотдачей, как с Казахстаном, будем отдавать все за свою Украину».

Почему Россию и Украину не развели организаторы?

Несмотря на непростые политические отношения России с Украиной, матч стал возможен во многом благодаря случаю. Даже формат турнира поменялся и состав расширился с 12 до 16 команд, но Россия все равно попала на Украину, хотя при меньшем числе участников сборные вообще не сталкивались. Украинцы два последних Евро выбывали уже в первом раунде, не доходя до высоких стадий.

При этом при жеребьевке состава групп прошлой осенью Россия сначала попала в одну группу с украинской командой, но затем организаторы развели сборные по разным квартетам, как это происходит в еврокубках с участием российских и украинских команд. А вот жеребьевка плей-офф турнира не подразумевает разведения пар, поэтому Россия и попала на Украину. Сетка плей-офф довольно короткая и начинается уже с четвертьфиналов, а менять состав пар в УЕФА посчитали неправильным.

Поэтому матч России с Украиной и стал возможен. Если россияне пробьются в полуфинал, то встреча с украинской командой пройдет в Амстердаме 4 февраля на арене Ziggo Dome — комплексе на 17 тысяч зрителей, куда уже проданы почти все билеты.

В другом полуфинале Португалия, вероятно, сыграет с Испанией, которой предстоит четвертьфинал со Словакией.