Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы-2022 по мини-футболу
Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по мини-футболу, который стартует в Нидерландах 19 января.
Чемпионат Европы по мини-футболу 2022 года или Евро-2022 по футзалу в этот раз примут Нидерланды. Турнир пройдет в двух городах — Амстердаме и Гронингене. Предстоящий чемпионат Европы станет первым после его реформирования. Теперь в Евро участвуют 16 команд вместо 12. Кроме того, турнир будет проходить раз в четыре года.
Россия сыграет в одной группе с Польшей, Словакией и Хорватией.
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15 ноя 2021 22:22
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