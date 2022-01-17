Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы-2022 по мини-футболу

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по мини-футболу, который стартует в Нидерландах 19 января.

Заявка сборной России на ЕВРО-2022 по мини-футболу ?



Турнир пройдёт с 19 января по 6 февраля в Нидерландах.#FutsalEURO pic.twitter.com/yMKMz4Zs7p — РФС (@rfsruofficial) January 17, 2022

Чемпионат Европы по мини-футболу 2022 года или Евро-2022 по футзалу в этот раз примут Нидерланды. Турнир пройдет в двух городах — Амстердаме и Гронингене. Предстоящий чемпионат Европы станет первым после его реформирования. Теперь в Евро участвуют 16 команд вместо 12. Кроме того, турнир будет проходить раз в четыре года.

Россия сыграет в одной группе с Польшей, Словакией и Хорватией.