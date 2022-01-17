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Сегодня, 14:40

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы-2022 по мини-футболу

Иван Шитик
Корреспондент

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по мини-футболу, который стартует в Нидерландах 19 января.

Чемпионат Европы по мини-футболу 2022 года или Евро-2022 по футзалу в этот раз примут Нидерланды. Турнир пройдет в двух городах — Амстердаме и Гронингене. Предстоящий чемпионат Европы станет первым после его реформирования. Теперь в Евро участвуют 16 команд вместо 12. Кроме того, турнир будет проходить раз в четыре года.

Россия сыграет в одной группе с Польшей, Словакией и Хорватией.

Сборная России по мини-футболу
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