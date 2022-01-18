В сборной России по мини-футболу рассказали о состоянии игроков перед чемпионатом Европы

Все игроки сборной России по мини-футболу подходят в хорошем физическом состоянии к чемпионату Европы.

«Команда вчера вечером прилетела в Амстердам, все футболисты здоровы, никаких сложностей в этом отношении нет. Были долгие дискуссии на счет выбора состава — из 18 игроков нужно было выбрать 14. Такой тяжелый выбор в том числе был связан еще и с тем, что футболисты находились в хорошем состоянии. Команда сдавала тесты на коронавирус перед вылетом, которые необходимы при въезде», — цитирует сообщение пресс-службы национальной команды ТАСС.

На групповом этапе россияне сыграют с командами Словакии (21 января), Хорватии (25 января) и Польши (29 января).

«Ждем информацию от УЕФА, в ближайшее время тесты будут снова проведены, они будут проводиться на регулярной основе в течение всего турнира. Была информация, что тесты должны проводиться каждые два дня. Сами понимаете, что штамм коронавируса «омикрон» бушует в Европе, если не ошибаюсь, Нидерланды ввели самые жесткие меры по карантину, естественно, будет усилен контроль за здоровьем», — отметили в пресс-службе.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене.