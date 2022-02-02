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Познер о Россия — Украина на ЧМ по мини-футболу: «Любое соревнование между ними будет неизбежно иметь политическую окраску»

Познер считает, что матч Россия — Украина будет иметь политическую окраску
Данил Алешин
Корреспондент

Известный журналист Владимир Познер поделился с «СЭ» ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы-2022 по мини-футболу Россия — Украина в Нидерландах.

«Я абсолютно убежден, что спорт должен быть вне политики. И с этим принципом формально согласны все. Но на деле принцип этот не соблюдается никем. Самые яркие примеры: бойкот Олимпийских игр 1980 и 1984 годов.

Победы на международной спортивной арене преподносились как доказательство преимущества одного политического строя на другими — как гитлеровской Германией, так СССР и США. Учитывая отношения между Украиной и РФ, любое соревнование между ними будет неизбежно иметь политическую окраску. Это, с моей точки зрения, неправильно, но это неизбежно", — сказал Познер «СЭ».

4 февраля в матче 1/2 финала чемпионата Европы сборная России сыграет с Украиной.

Во вторник, 1 февраля, россияне обыграли сборную Грузии (3:1). Дубль сделал Иван Чишкала, также отличился Артем Ниязов.

Украинцы ранее обыграли сборную Казахстана (5:3). Впервые за 17 лет команда пробилась в полуфинал Евро.

Сборная России по мини-футболу
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