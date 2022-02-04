Сергей Скорович: «Понимали, что у матча с Украиной будет особый антураж, но мы стойкие люди и просто делали свою работу»

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу над Украиной (3:2) в полуфинале чемпионата Европы-2022.

«Все футболисты понимали, что из себя представляет сборная Украины. Мы с большим преимуществом играли «четыре против четырех», но с пятым полевым соперник хорошо владел мячом, угрожал нашим воротам ударами со второй линии, — цитирует тренера сайт Ассоциации мини-футбола России. — Мы имели возможности оторваться по счету, в этом случае было бы чуточку спокойнее, но сложилось как сложилось. В концовке допустили ошибку, позволили сопернику получить шанс сравнять счет, но все сложилось удачно и мы идем дальше».

Скорович также сказал, что команда понимала, что у матча против Украины будет особый антураж.

«Мы понимали, что у матча будет особый антураж, но мы стойкие люди — мы просто делали свою работу и не обращали на это никакого внимания. Как мы видим, такая работа всегда вознаграждается. Ребята молодцы, действовали хладнокровно. Никакой эйфории нет, спокойно будем готовиться к следующему сопернику», — добавил он.

Во время матча украинские болельщики скандировали националистические лозунги и оскорбительные кричалки.

6 февраля, в финале ЧЕ-2022 сборная России сыграет с победителем матча Испания — Португалия.