Колосков назвал заслуженной победу сборной России над Украиной в полуфинале чемпионата Европы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе сборной России над Украиной в полуфинале чемпионата Европы (3:2).

«Такие концовки, как в матче Россия — Украина, принято называть валидольными. Я очень сильно переживал. Особенно, когда в наши ворота назначили пенальти. Здесь, конечно, потрясающе сыграл вратарь. Сборная России сумела выдержать внешний прессинг и играла в свой футбол. Украина — очень сильная команда. Она была безумно опасна, когда выпустила пятого полевого игрока. Здесь можно где-то сорваться, пойти в какую-нибудь авантюру и навлечь на себя проблем. Тактически российская сборная сыграла грамотно. Заслуженная победа», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В финале сборная России сыграет с победителем другого полуфинального матча Испания — Португалия.