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Сегодня, 21:58

Колосков назвал заслуженной победу сборной России над Украиной в полуфинале чемпионата Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе сборной России над Украиной в полуфинале чемпионата Европы (3:2).

«Такие концовки, как в матче Россия — Украина, принято называть валидольными. Я очень сильно переживал. Особенно, когда в наши ворота назначили пенальти. Здесь, конечно, потрясающе сыграл вратарь. Сборная России сумела выдержать внешний прессинг и играла в свой футбол. Украина — очень сильная команда. Она была безумно опасна, когда выпустила пятого полевого игрока. Здесь можно где-то сорваться, пойти в какую-нибудь авантюру и навлечь на себя проблем. Тактически российская сборная сыграла грамотно. Заслуженная победа», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В финале сборная России сыграет с победителем другого полуфинального матча Испания — Португалия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-rossiyane-sumeli-vy-derzhat-vneshnij-pressing-i-igrala-v-svoj-futbol/
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по футболу
Вячеслав Колосков
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