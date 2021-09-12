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Сборная России разгромила египтян на старте чемпионате мира по мини-футболу

17:41
Сборная России с победы стартовала на ЧМ по мини-футболу. Фото Instagram
Сборная России с победы стартовала на ЧМ по мини-футболу. Фото Instagram
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Сборная России со счетом 9:0 обыграла команду Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Руслан Кудзиев, Иван Чишкала (трижды), Артем Антошкин, Сергей Абрамов (дубль) и Иван Милованов, также египтянин Абдельрахим Элашваль забил в свои ворота.

Сборные России и Египта выступают в группе В вместе с командами Гватемалы и Узбекистана. Во втором туре россияне 15 сентября сыграют с узбекистанскими футболистами.

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Иван Шитик все материалы автора

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