Сборная России разгромила египтян на старте чемпионате мира по мини-футболу

Сборная России со счетом 9:0 обыграла команду Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Руслан Кудзиев, Иван Чишкала (трижды), Артем Антошкин, Сергей Абрамов (дубль) и Иван Милованов, также египтянин Абдельрахим Элашваль забил в свои ворота.

Сборные России и Египта выступают в группе В вместе с командами Гватемалы и Узбекистана. Во втором туре россияне 15 сентября сыграют с узбекистанскими футболистами.