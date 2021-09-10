Мутко считает, что сборная России по мини-футболу способна вновь выйти в финал чемпионата мира

Бывший министр спорта и экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что сборная России по мини-футболу способна выйти в финал чемпионата мира.

«Российский мини-футбол известен своими достижениями, с начала 1990-х годов клубами и сборными командами было завоевано множество наград. Радует, что есть стабильность, что продолжаем держать высокую планку. Знаю многих ребят из сборной, прекрасно знаком с тренером Сергеем Скоровичем, с патриархом российского мини-футбола Семеном Андреевым. Верю, что у них все получится. В прошлый раз сотворили историю — впервые вышли в финал чемпионата мира. Сегодня есть все основания повторить или превзойти этот результат. Буду следить за выступлением и болеть за нашу команду», — приводит ТАСС слова Мутко.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 3 октября в Литве. Сборная России сыграет в одной группе с Египтом, Узбекистаном и Гватемалой.

В 2016 году на мировом первенстве в Колумбии сборная России дошла до финала, где уступила Аргентине (4:5).