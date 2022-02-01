Россия сыграет с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

В матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная России сыграет с командой Украины. Этот матч состоится 4 февраля. О времени начала будет сообщено дополнительно.

Сегодня россияне обыграли сборную Грузии (3:1). Дубль сделал Иван Чишкала, также отличился Артем Ниязов. У грузинской команды отличился Бруно Петри.

Украинцы, в свою очередь, ранее обыграли сборную Казахстана (5:3). Впервые за 17 лет команда пробилась в полуфинал Евро. Высшее достижение сборной Украины — финал Евро-2003, в котором команда уступила Италии (0:1).

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Все матчи плей-офф проходят в Амстердаме.