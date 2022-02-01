Россия обыграла Грузию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная России обыграла команду Грузии (3:1).

В составе российской команды отличились Артем Ниязов и Иван Чишкала, который сделал дубль. У грузинской команды забил Бруно Петри.

В полуфинале россияне сыграют со сборной Украины. Матч пройдет 4 февраля.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.

Чемпионат Европы

1/4 финала

Россия — Грузия — 3:1 (0:0)

Голы: Ниязов, 22.08, Чишкала, 27.32, 39.54 — Бруно Петри, 23.40