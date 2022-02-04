Россия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России обыграла команду Украины (3:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу. Россияне в седьмой раз вышли в финал Евро.

Уже на второй минуте ошибся вратарь украинцев Кирилл Ципун, и счет открыл Антон Соколов. Андрей Афанасьев на 15-й минуте забил второй мяч. Вскоре отличились украинцы — гол в активе Евгения Серого.

Артем Ниязов ударом в падении через себя увеличил преимущество россиян. Украинцы ответили голом Даниила Абакшина. В концовке Петр Шотурма мог сравнять счет, но не забил пенальти — его удар отбил Дмитрий Путилов.

Игра проходила в Амстердаме. Там же пройдет второй полуфинал между сборными Испании и Португалии.

Чемпионат Европы

1/2 финала

Россия — Украина — 3:2 (2:1)