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РФС потребовал от УЕФА расследовать поведение украинских болельщиков на матче чемпионата Европы по мини-футболу

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
4 февраля. Украина — Россия — 2:3.
Фото AFP

Российский футбольный союз обратился с требованием к УЕФА расследовать дискриминационное поведение украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

«Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы убийству российских граждан.

Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

 
4&nbsp;февраля. Украина&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:3. «Было противно, будто животных привели на трибуну». Что на Украине пишут о матче с Россией и поведении болельщиков

Напомним, украинские болельщики скандировали националистические лозунги во время игры сборных. Россия в итоге вышла в финал, обыграв Украину со счетом 3:2.

6 февраля в финале ЧЕ-2022 сборная России сыграет с Португалией.

РФС
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по футболу
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