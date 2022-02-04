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4 февраля, 23:50

Сборная Португалии обыграла Испанию и в финале чемпионата Европы сыграет с Россией

Португалия встретится с Россией в финале чемпионата Европы по мини-футболу
Анна Горшкова
Корреспондент
Полуфинал чемпионата Европы-2022, Португалия — Испания.
Фото UEFA

Сборная Португалии обыграла команду Испании (3:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу. Португальцы уступали по ходу матча 0:2.

Уже на первой минуте испанец Рауль Гомес забил первый гол. Чино на 13-й минуте забил второй мяч.

Бруну Коэлью на 29-й минуте забил первый гол Португалии. Через две минуты счет в матче сравнял Зикки, который затем на 39-й минуте забил победный гол.

В финале чемпионата Европы-2022 Португалия встретится со сборной России, которая ранее одержала победу над Украиной (3:2).

Матч пройдет 6 февраля в Амстердаме, начало — в 19:30 по московскому времени. Украина и Испания в этот же день сыграют матч за третье место, начало — в 16:30 мск.

Мини-футбол

Чемпионат Европы

1/2 финала

Португалия — Испания — 3:2 (0:2)

Сборная Испании по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу
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