1 февраля Россия сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу с Грузией. Начало матча — в 19.00 мск. Победитель этой пары встретится в полуфинале с Казахстаном или Украиной.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть по этой ссылке.

Сборная России заняла первое место в группе C, обыграв Словакию, Хорватию и Польшу.

Матчи чемпионата Европы-2022 проходят в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля.