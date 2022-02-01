Россия — Грузия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по мини-футболу
Прямая трансляция матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Грузия
1 февраля Россия сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу с Грузией. Начало матча — в 19.00 мск. Победитель этой пары встретится в полуфинале с Казахстаном или Украиной.
Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть по этой ссылке.
Сборная России заняла первое место в группе C, обыграв Словакию, Хорватию и Польшу.
Матчи чемпионата Европы-2022 проходят в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля.
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