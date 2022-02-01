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Сегодня, 18:00

Россия — Грузия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по мини-футболу

Прямая трансляция матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Грузия
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Сборная России.
Фото АМФР

1 февраля Россия сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу с Грузией. Начало матча — в 19.00 мск. Победитель этой пары встретится в полуфинале с Казахстаном или Украиной.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть по этой ссылке.

Сборная России заняла первое место в группе C, обыграв Словакию, Хорватию и Польшу.

Матчи чемпионата Европы-2022 проходят в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля.

Грузия&nbsp;&mdash; соперник сборной России. Чемпионат Европы по мини-футболу: Россия — Грузия и другие матчи 1/4 финала

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Чемпионат Европы по мини-футболу: Россия — Грузия и другие матчи 1/4 финала
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