Черчесов считает, что сборная России сможет победить Грузию в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России по мини-футболу с Грузией в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Следил по возможности за выступлением нашей команды — на групповом этапе мы выглядели уверенно и по игре, и по итоговым результатам. Но плей-офф — это уже другой турнир. Цена ошибки выше, возрастает фактор волнения, ответственности за каждое действие. Я хорошо знаком с главным тренером Сергеем Скоровичем, с руководителями Ассоциации мини-футбола — это максималисты, которые трезво оценивают ситуацию, имеют большой опыт. Уверен, команде будет передан нужный настрой», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Также он пожелал удачи российским спортсменам в этой встрече.

«Сейчас та стадия турнира, когда регалии неважны. Каждый может выдать свой лучший матч здесь и сейчас, и также у каждого может что-то не получиться. Играют две команды, имеющие равные шансы на успех. Желаю удачи нашим парням, верю, что они добьются успеха».

Матч между Грузией и Россией пройдет 1 февраля. Начало — в 19.00 по московскому времени.