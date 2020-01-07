Рикардинью подписал контракт с французским клубом

Шестикратный лучший игрок мира Рикардинью заключил контракт с АКСС. Французский клуб объявил о подписании с 34-летним португальцем соглашения, рассчитанного до 2023 года. К новой команде игрок присоединится в июле.

RICARDINHO REJOINT LES LIONS ?



Le portugais Ricardinho, meilleur joueur du monde, rejoint les Lions d'ACCS ?



Plus de d?tails ? suivre ... ?#BIENVENUERICARDINHO#ACCSFC #LIONSPIRIT ? pic.twitter.com/iVE6RbQu38 — ACCS FC — ASNI?RES 92 (@ACCSFutsal) January 6, 2020

АКСС лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции этого сезона.

Напомним, ранее Рикардиньо объявил, что не будет продлевать контракт с «Интер Мовистар», за который выступает с 2013 года.