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Рикардинью подписал контракт с французским клубом

08:11

Шестикратный лучший игрок мира Рикардинью заключил контракт с АКСС. Французский клуб объявил о подписании с 34-летним португальцем соглашения, рассчитанного до 2023 года. К новой команде игрок присоединится в июле.

АКСС лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции этого сезона.

Напомним, ранее Рикардиньо объявил, что не будет продлевать контракт с «Интер Мовистар», за который выступает с 2013 года.

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