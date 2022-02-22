Мини-футбольный «Спартак» сообщил о прекращении существования клуба

Мини-футбольный клуб «Спартак» сообщил в Instagram, что снимается с розыгрыша высшей лиги и прекращает свое существование.

«Дабы исключить спекуляции на этом событии, считаем важным сообщить, что руководство клуба до последнего дня искало все возможности для сохранения клуба. И возможность сохранить клуб была.

Да, клуб последние два месяца испытывал определенные финансовые затруднения, которые в том числе отражались на задержках заработных плат футболистов. Клуб имел задолженности перед игроками за 2 последние месяца. 18 февраля игроки приняли совместное решение не лететь в Сургут на игру против «Факела», хотя клуб был готов найти деньги на перелет и проживание игроков.

Сегодня, в последний день работы трансферного окна, руководство нашло возможность продолжать финансировать выступление команды, но, связавшись с офисом Ассоциации мини-футбола России, мы от них узнали, что группа игроков «Спартака» написала личные заявления и сменила команды, перейдя в станы конкурентов. Еще вчера игроки были проинформированы о том, что клуб получил гарантии по финансам и ожидает технически прихода средств на счета. Этого оказалось недостаточно. Сама федерация мини-футбола, похоже, тоже оказалась не заинтересованной в сохранении одного из клубов и даже не проинформировала «Спартак» о фактах полученных заявлений, а также способствовала уходу из нашего клуба ряда футболистов.

В сложившейся ситуации мы не видим смысла продолжать тратить деньги на содержание мини-футбольного клуба, который оказался никому не нужным. Ни футболистам, ни ассоциации мини-футбола.

P. S. Особенно печально осознавать то, что для многих игроков и функционеров «Спартак» — это трамплин для продажи себя. После первого круга более половины игроков пытались покинуть клуб из-за предложенных им более выгодных финансовых условий со стороны клубов-конкурентов и в ультимативной форме заявляли о своем уходе из клуба», — говорится в тексте заявления клуба.