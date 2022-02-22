Самарское «Динамо» не сможет завершить сезон из-за тяжелой финансовой ситуации

Самарское «Динамо» не доиграет сезон чемпионата и Кубка России по мини-футболу

В Ассоциацию мини-футбола России поступило письмо от МФК «Динамо Самара», в котором сообщается о снятии с розыгрышей суперлиги и Кубка России сезона-2021/22 в связи тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся в клубе.

Данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Бюро Исполкома АМФР.

В оставшихся матчах клубу «Динамо-Самара» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5.

Самарское «Динамо», набрав 25 очков, занимало шестое место в турнирной таблице национального первенства.