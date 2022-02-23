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Сегодня, 11:35

Ловчев объяснил, почему мини-футбольный клуб «Спартак» прекратил свое существование

Ловчев отреагировал на прекращение существования мини-футбольного клуба «Спартак»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Футболисты мини-футбольного &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото МФК &quot;Спартак&quot;

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на прекращение существования мини-футбольного клуба «Спартак».

«Я же являюсь председателем международного общества «Спартак», которое владеет товарным знаком. Когда люди хотят называться «Спартаком», они обращаются к обществу, чтобы им дали разрешение. Клуб приезжал к нам, чтобы мы им дали разрешение так называться , — сказал Ловчев «СЭ». — Им надо было платить небольшую сумму за товарный знак. Они к нам приходили пару раз и было видно, что есть финансовые непорядки. Там менялись директора. Для меня их закрытие не новость. Люди, которые содержали клуб, не могли делать это должным образом. У них не было финансовой возможности. Думали, что им будут помогать. Даже мои воспитанники там были тренерами. Рассказывали, что там всегда были финансовые проблемы, не платили».

Ранее, 22 февраля, мини-футбольный клуб «Спартак» сообщил в Instagram, что снимается с розыгрыша высшей лиги и прекращает свое существование.

Евгений Ловчев
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