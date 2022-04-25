Клуб суперлиги по мини-футболу может появиться на Ямале

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) ведет переговоры с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа по воссозданию клуба суперлиги.

В нынешнем сезоне в чемпионате суперлиги выступают девять клубов.

«Как ни парадоксально, в текущих условиях международной изоляции российского спорта мы ожидаем всплеска во внутренних турнирах. Правительством нашей страны, Министерством спорта РФ поставлена задача по поддержанию российского спорта и регионов. Эта активность уже заметна — в субботу в Санкт-Петербурге завершился финал первой лиги, где на 14 мест в Ассоциацию мини-футбола России было подано более 20 заявок.

Сегодня мы ведем предметный диалог с целым рядом регионов: Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийским автономным округом, Республикой Саха. А буквально вчера завершилось первенство страны по мини-футболу для юношей не старше 16 лет, победу в котором одержали представители Ямало-Ненецкого автономного округа. Делегация АМФР была на Ямале в конце 2021 года, и мы своими глазами видели, какое внимание там уделяется мини-футболу. Это не случайно, учитывая его давние традиции в регионе, очень мощную школу имени Константина Еременко, хорошо развитую инфраструктуру», — сообщил президент АМФР Эмиль Алиев ТАСС.

По словам главы АМФР, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов является большим поклонником мини-футбола.