«Барселона» и «Спортинг» сыграют в финале Лиги чемпионов второй год подряд

В пятницу, 29 апреля, состоялись полуфинальные матчи «Финала четырех» Лиги чемпионов по футзалу. Турнир проходит в Риге.

Парижский АКСС проиграл лиссабонскому «Спортингу» (2:6), а «Барселона» обыграла «Бенфику» (5:4). В финал вышли «Барселона» и «Спортинг».

Таким образом, в этом году будет повторение прошлогоднего финала. Тогда победила португальская команда — 4:3.

Напомним, в финальном турнире должна была играть «Тюмень», но команду заменили на АКСС, так как УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.