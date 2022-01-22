Хорватия победила Польшу на чемпионате Европы по мини-футболу

Сборная Хорватии обыграла Польшу в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Матей Хорват, Антонио Секулич и Франко Еловчич. У поляков единственный гол забил Патрык Холы.

В группе C после первого тура лидирует Россия, на втором месте идет Хорватия, а Польша и Словакия занимают 3-е и 4-е места соответственно.

Минифутбол

Чемпионат Европы

Группа С

Польша — Хорватия — 1:3 (0:0)

21 января.