Хорватия победила Польшу на чемпионате Европы по мини-футболу
Сборная Хорватии обыграла Польшу в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Матей Хорват, Антонио Секулич и Франко Еловчич. У поляков единственный гол забил Патрык Холы.
В группе C после первого тура лидирует Россия, на втором месте идет Хорватия, а Польша и Словакия занимают 3-е и 4-е места соответственно.
Минифутбол
Чемпионат Европы
Группа С
Польша — Хорватия — 1:3 (0:0)
21 января.
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