Скорович: «Первый матч на турнире — это всегда определенные сложности»

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу над Словакией (7:1) на чемпионате Европы 2022 года.

«Первый матч на турнире — это всегда определенные сложности, я уже говорил об этом. Вы видели, что несколько первых смен мы «вкатывались», пытались поймать ритм игры. Был небольшой дискомфорт с мячом. Потом подстроились, начали играть в свойственной для себя манере, быстро передвигаться, использовать дальние удары. И все сложилось для нас успешно.

Очень важно, чтобы каждый игрок чувствовал единение с командой, свою причастность к матчам, к игре. Этим и отличаются большие команды от тех, где отдельные личности тащат одеяло на себя. Я рад за всех наших спортсменов, которые играли от сердца и от души", — приводит слова тренера сайт РФС.

После первого тура чемпионата Европы-2022 сборная России лидирует в группе С. 25 января команда сыграет против Хорватии, начало — в 19:30 по московскому времени.