Испания разгромила Грузию со счетом 8:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

В матче третьего тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу сборная Испании победила команду Грузии (8:0).

Дубль в составе победителей сделал Адольфо Фернандес. Испанцы набрали семь очков и с первого места вышли из группы. У Грузии шесть очков и второе место. Команда также вышла в 1/4 финала.

В четвертьфинале Грузия сыграет со сборной России. Соперником сборной Испании станет команда Словакии.

Чемпионат Европы

Группа D

Грузия — Испания — 0:8 (0:3)

Азербайджан — Босния и Герцеговина — 4:2 (2:1)