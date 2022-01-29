Даниил Давыдов считает, что сборная России уверенно прошла групповой этап чемпионата Европы

Игрок сборной России по мини-футболу Даниил Давыдов прокомментировал победу команды над Польшей (5:1) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

«Не сказать, что 10-метровый в наши ворота сбил нас, сами просто в начале игры не забили, потом, может быть, какая-то нервозность была, хотя для них матч ничего не решал, они летели и бежали вперед, — цитирует Давыдова ТАСС. — А мы хотели показать хорошую игру и результат, может, из-за этого скомканное начало было, потом забили и контролировали матч. Я бы не сказал, что сегодня была легкая победа, поляки бились и старались, единоборства пытались не проигрывать».

Также игрок подвел итог выступления сборной на групповом этапе турнира. Команда одержала победу во всех трех матчах и заняла первое место в группе С.

«Если говорить по группе, то я считаю, что сыграли уверенно и хорошо со всеми командами. Сейчас начинается самое тяжелое и самое интересное — плей-офф. Если честно, из соперников в группе отметил бы с отрицательной стороны хорватов, я от них ожидал большего», — добавил Давыдов.

В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной, занявшей второе место в группе D.