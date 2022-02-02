Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах.

«От этого матча нужно ждать нормальной спортивной игры. Если будут нарушения, для этого есть судья и регламент соревнований. Политические разговоры всегда были, есть и будут. Хотя мы говорим, что спорт вне политики. Здесь как раз все зависит от организаторов и от тех, кто отвечает за судейство. Нужно ли усилить меры безопасности? Какие? Там есть люди, которые за это отвечают. Вся ответственность за проведение этого матча полностью лежит на организаторах», — сказала Роднина «СЭ».

4 февраля в матче 1/2 финала чемпионата Европы сборная России сыграет с Украиной.

Вчера, 1 февраля, россияне обыграли сборную Грузии (3:1). Дубль сделал Иван Чишкала, также отличился Артем Ниязов. Украинцы ранее обыграли сборную Казахстана (5:3). Впервые за 17 лет команда пробилась в полуфинал Евро.