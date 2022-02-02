Матч 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины начнется в 19.00 по московскому времени, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра состоится 4 февраля.

В этот же день пройдет и второй полуфинал. Сборная Португалии сыграет с командой Испании. Эта игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Оба матча пройдут в Амстердаме. Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Финальный матч состоится 6 февраля и начнется в 19.30 по Москве. В это же день пройдет и матч за третье место. Игра начнется в 16.30 мск.