Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу чемпионата Европы

Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу сыграет с Грузией

Испания в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу разгромила команду Грузии со счетом 8:0.

В другой встрече группы D Азербайджан обыграл Боснию и Герцеговину со счетом 4:2.

Таким образом, определился соперник России по четвертьфиналу. Им стала Грузия, занявшая в своей группе второе место. Россия в группе С стала первой, одержав три победы в трех играх.

Игра Россия — Грузия пройдет 1 февраля.

В другой четвертьфинальной паре сыграют Испания и Словакия (1 февраля). Напомним, что в 1/4 финала между собой играют команды, занявшие в своих группах первые и вторые места.

Ранее опередилилсь еще четыре четвертьфиналиста. Португалия сыграет с Финляндией, а Украина с Казахстаном. Матчи пройдут 31 января.