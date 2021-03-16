В Федерации лыжного фристайла отреагировали на задержание чемпионки России с наркотиками
Пресс-атташе Федерации лыжного фристайла России Александра Романова 16 марта прокомментировала «СЭ» новость о задержании бывшей чемпионки страны Анны Орловской с героином.
Ранее 16 марта новость о задержании спортсменки опубликовал телеграм-канал Mash.
«О ситуации ничего не слышали. Прокомментировать никак не можем. Надо разобраться в ситуации, если она вообще стоит какого-то комментария. Пока никакой информации об инциденте у нас нет», — сказала Романова.
По данным Mash, в понедельник на Рублевке задержали чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую. При себе у девушки было семь свертков героина, которые она должна была разнести по адресам.
Анна Орловская была звездой лыжного спорта в начале десятых. Тогда она победила на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, вошла в десятку на этапе Кубка мира. Потом ее дисквалифицировали за допинг.
(Константин Колмаков)
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