Источник: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали в Москве по подозрению в распространении наркотиков
12:48
Чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую 15 марта задержали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, 25-летнюю спортсменку подозревают в распространении наркотических веществ. Во время задержания у Орловской обнаружили наркотическое вещество, несколько мобильных телефонов и банковских карт.
Анна Орловская — чемпинка России-2012 (хаф-пайп, слоупстайл), участница этапов Кубка мира.
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