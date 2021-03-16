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Источник: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали в Москве по подозрению в распространении наркотиков

12:48
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Чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую 15 марта задержали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 25-летнюю спортсменку подозревают в распространении наркотических веществ. Во время задержания у Орловской обнаружили наркотическое вещество, несколько мобильных телефонов и банковских карт.

Анна Орловская — чемпинка России-2012 (хаф-пайп, слоупстайл), участница этапов Кубка мира.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/24134

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