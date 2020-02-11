Сборная Китая приехала в Москву на этап Кубка мира по лыжной акробатике

Сборная России прибыла в Москву для участия в этапе Кубка мира по лыжной акробатике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Федерации фристайла России Алексея Курашова. В январе в Китае произошла вспышка эпидемии коронавируса. От него уже порядка 1000 человек умерли, а всего заболело около 42 тысяч. 4 февраля правительство РФ ограничило въезд иностранных граждан с территории Китая.

— Сборная Китая в Москве, все хорошо. Мы их расселили, обеспечили им достойное проживание, выделили им отдельный транспорт. Они полностью прошли пограничный контроль со всеми правилами и нормами, мы обеспечили их всем, что было необходимо, как организаторы мероприятия, — цитирует «РИА Новости» Курашова.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика состоится в Москве 15 февраля.