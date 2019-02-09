Россиянка Смирнова заняла четвертое место в могуле на чемпионате мира

На чемпионате мира по фристайлу и сноуборду Парк-Сити (штат Юта, США) российская фристайлистка Анастасия Смирнова заняла четвертое место в могуле. 16-летняя спортсменка набрала 72,67 балла.

Победу одержала казахстанская спортсменка Юлия Галышева. Серебряную медаль завоевала Энтони Джакара из Австралии. Третье место у француженки Перрин Лаффон.

У мужчин победил канадец Микаэл Кингсбери. В тройку лучших также попали австралиец Грэм Мэтт и француз Бенжамен Каве. Российский спортсмен Андрей Махнев занял 11-е место.

Фристайл

Чемпионат мира

Парк-Сити (США)

Могул

Женщины

1. Юлия Галышева (Казахстан) 79,14

2. Энтони Джакара (Австралия) 78,99

3. Перрин Лафон (Франция) 78,70

4. Анастасия Смирнова (Россия) 72,67

Мужчины

1. Микаэл Кингсбери (Канада) 83,60

2. Грэм Мэтт (Австралия) 82,97

3. Бенжамен Каве (Франция) 81,38

11. Андрей Махнев (Россия) 73,57