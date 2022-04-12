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Сегодня, 13:58

Президент Федерации фристайла России назвал зарплаты спортсменов сборной

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анастасия Таталина.
Фото Reuters

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов назвал официальный доход ведущих спортсменов сборной России.

«Фристайл — не национальный вид спорта, как другие зимние виды. С учетом тех результатов, которых достигают спортсмены, неплохие зарплаты у них и у тренеров. Ежемесячная зарплата спортсмена — 150 тысяч рублей плюс президентская стипендия — 52 тысячи.
Плюс атлет получает в регионе деньги. Доход официальный получается около 300 тысяч. Призовые на Кубке мира — 11 тысяч швейцарских франков за первое место, то есть почти миллион рублей», — приводит matchtv.ru слова Курашова.

Ранее российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала в открытом письме, которое было опубликовано на сайте «СЭ», что после победы на ЧМ-2021 федерация потребовала от нее половину призовых.

По словам спортсменки, ей не оказывалось никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады-2022.

Анастасия Таталина. «После победы на ЧМ федерация требовала от меня половину призовых». Открытое письмо лучшей фристайлистки страны министру спорта Матыцину

Сборная России по фристайлу
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