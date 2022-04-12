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«Это его субъективное мнение». Курашов оценил слова Уайлда про Таталину

В Федерации фристайла России отреагировали на слова Вика Уайлда про Таталину
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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание сноубордиста Вика Уайлда, поддержавшего фристайлистку Анастасию Таталину.

«Ни одного факта некорректного отношения тренеров по отношению к спортсменам не было подтверждено. В действительности факты совершенно другие. Настя выступила с подобным заявлением, это ее право. Но, исходя из содержания ее письма, она переживает не за страну и спортсменов, а за себя. Ей удалось себя в очередной раз прорекламировать. Молодец, что ещё сказать. Это субъективная оценка Уайлда. Прежде чем занимать чью-то позицию и кого-то поддерживать, нужно разбираться в ситуации, оценить факты и обстоятельства, выслушать альтернативные мнения. В данном случае, мнения других российских спортсменов. После этого можно кого-то поддерживать. Не стоит занимать какую-то одну точку зрения», — сказал Курашов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее девушка в открытом письме заявила, что Федерация фристайла России (ФФР) требовала от нее поделиться заработанными призовыми. Мать спортсменки заявила о домогательствах в отношении ее дочери со стороны тренера Никиты Васильева. Также Минспорта РФ сообщило, что проведет проверку в связи с открытым письмом Таталиной.

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