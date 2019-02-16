Никитин завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

Россиянин Александр Никитин стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Москве. Результат спортсмена составил 128,96 балла.

Второе место занял китаец Ван Синди (123,08), третье - представитель Швейцарии Ноэ Рот (119,91). Россиянин Павел Кротов стал 4-м, Максим Буров - 7-м, Илья Буров - 10-м, Вадим Хакимов - 15-м, Егор Кузьмин - 18-м, Даниил Вагин - 24-м, Василий Хлопотин - 28-м.

Фристайл

Москва (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Акробатика

1. Александр Никитин (Россия) - 128,96

2. Ван Синди (Китай) - 123,08

3. Ноэ Рот (Швейцария) - 119,91

4. Павел Кротов (Россия) - 101,81

5. Фели Кормье-Буше (Канада) - 88,69

6. Джонатон Лайллис (США) - 54,30

7. Максим Буров (Россия) - 109,29...

10. Илья Буров (Россия) - 83,19...

15. Вадим Хакимов (Россия) - 87,42...

18. Егор Кузьмин (Россия) - 84,42...

24. Даниил Вагин (Россия) - 72,96...

28. Василий Хлопотин (Россия) - 56,04

У женщин первой стала представительница Белоруссии Александра Романовская (105,93). Второе место заняла австралийка Лора Пил (97,64), бронзу завоевала китаянка Сюй Мэнтао (89,88).

Россиянка Любовь Никитина стала 6-й, София Алексеева - 13-й, Кристина Спиридонова - 15-й.

1. Александра Романовская (Белоруссия) - 105,93

2. Лора Пил (Австралия) - 97,64

3. Сюй Мэнтао (Китай) - 89,88

4. Сюй Сицюнь (Китай) - 81,20

5. Сю Нуо (Китай) - 56,84

6. Любовь Никитина (Россия) - 46,62...

13. София Алексеева (Россия) - 76,23...

15. Кристина Спиридонова (Россия) - 74,65

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