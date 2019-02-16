Никитин завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

Россиянин Александр Никитин стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Москве. Результат спортсмена составил 128,96 балла.
Второе место занял китаец Ван Синди (123,08), третье - представитель Швейцарии Ноэ Рот (119,91). Россиянин Павел Кротов стал 4-м, Максим Буров - 7-м, Илья Буров - 10-м, Вадим Хакимов - 15-м, Егор Кузьмин - 18-м, Даниил Вагин - 24-м, Василий Хлопотин - 28-м.
Фристайл
Москва (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Акробатика
1. Александр Никитин (Россия) - 128,96
2. Ван Синди (Китай) - 123,08
3. Ноэ Рот (Швейцария) - 119,91
4. Павел Кротов (Россия) - 101,81
5. Фели Кормье-Буше (Канада) - 88,69
6. Джонатон Лайллис (США) - 54,30
7. Максим Буров (Россия) - 109,29...
10. Илья Буров (Россия) - 83,19...
15. Вадим Хакимов (Россия) - 87,42...
18. Егор Кузьмин (Россия) - 84,42...
24. Даниил Вагин (Россия) - 72,96...
28. Василий Хлопотин (Россия) - 56,04
У женщин первой стала представительница Белоруссии Александра Романовская (105,93). Второе место заняла австралийка Лора Пил (97,64), бронзу завоевала китаянка Сюй Мэнтао (89,88).
Россиянка Любовь Никитина стала 6-й, София Алексеева - 13-й, Кристина Спиридонова - 15-й.
1. Александра Романовская (Белоруссия) - 105,93
2. Лора Пил (Австралия) - 97,64
3. Сюй Мэнтао (Китай) - 89,88
4. Сюй Сицюнь (Китай) - 81,20
5. Сю Нуо (Китай) - 56,84
6. Любовь Никитина (Россия) - 46,62...
13. София Алексеева (Россия) - 76,23...
15. Кристина Спиридонова (Россия) - 74,65