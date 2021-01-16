Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле

Россиянин Максим Буров занял первое место в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Ярославле.

Спортсмен показал результат 127,60 балла. Вторым стал еще один спортсмен из России Павел Кротов (120,81), третьим — швейцарец Ноэ Рот (120,36).

Российская фристайлистка Любовь Никитина заняла третье место в соревнованиях среди женщин. Никитина набрала 93,41 балла.

Победу одержала австралийка Лаура Пил (96,59), второе место заняла американка Эшли Колдуэлл (96,23).