Анри выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года
Бывший нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года.
«В ФИФА вообще интересовались мнением действующих футболистов по этому поводу? Я играл на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы, и после каждого турнира я был просто разбит в психологическом смысле. Дело даже не в матчах, а в подготовке к ЧМ, возвращению с турнира в клуб после того, как ты совсем недавно завершил прошлый сезон в команде. Если так будет каждые два года, игрокам будет психологически тяжело», — приводит AP слова Анри.
Летом 2021 года Федерацией футбола Саудовской Аравии было выдвинуто предложение о проведении чемпионата мира раз в два года. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://apnews.com/article/soccer-entertainment-sports-france-middle-east-f610da2b0afc86ccde06381990f64c3a
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