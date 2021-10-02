Бывший нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года.

«В ФИФА вообще интересовались мнением действующих футболистов по этому поводу? Я играл на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы, и после каждого турнира я был просто разбит в психологическом смысле. Дело даже не в матчах, а в подготовке к ЧМ, возвращению с турнира в клуб после того, как ты совсем недавно завершил прошлый сезон в команде. Если так будет каждые два года, игрокам будет психологически тяжело», — приводит AP слова Анри.

Летом 2021 года Федерацией футбола Саудовской Аравии было выдвинуто предложение о проведении чемпионата мира раз в два года. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.