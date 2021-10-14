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Мальдини выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года

17:56
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года.

«Я не думаю, что проводить чемпионат мира каждые два года — это хорошая идея. Это снизит важность самого уникального спортивного события в мире, разрушив традицию, которая существует почти век.

Как человек из мира спорта, надеюсь, что ФИФА бросит этот проект, основанный на заблуждениях. Прежде всего это окажет крайне негативный эффект на физическое и ментальное здоровье игроков, а также на национальные чемпионаты", — приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на ANSA.

Федерация футбола Саудовской Аравии летом 2021 года выдвинула предложение о проведении чемпионата мира раз в два года. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/maldini-world-cup-every-two-years-damaging-to-football/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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