Технический директор «Милана» Паоло Мальдини выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года.

«Я не думаю, что проводить чемпионат мира каждые два года — это хорошая идея. Это снизит важность самого уникального спортивного события в мире, разрушив традицию, которая существует почти век.

Как человек из мира спорта, надеюсь, что ФИФА бросит этот проект, основанный на заблуждениях. Прежде всего это окажет крайне негативный эффект на физическое и ментальное здоровье игроков, а также на национальные чемпионаты", — приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на ANSA.

Федерация футбола Саудовской Аравии летом 2021 года выдвинула предложение о проведении чемпионата мира раз в два года. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.