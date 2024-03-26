Сборная Таджикистана поделила очки с Саудовской Аравией в матче квалификации ЧМ-2026

Сборная Таджикистана сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) в домашнем матче второго этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Счет был открыт на 46-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий гостей Фираса Аль-Бурайкан. У хозяев гол забил форвард Рустам Саиров (80).

На данный момент Саудовская Аравия занимает первое место в турнирной таблице группы G, набрав 10 очков. Таджикистан располагается на второй строчке (5 очков).