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Сегодня, 15:30

Узбекистан — Гонконг: трансляция матча отбора чемпионата мира

Узбекистан сыграет с Гонконгом в отборе на чемпионат мира 26 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сборная Узбекистана по футболу.
Фото Футбольная ассоциация Узбекистана

Узбекистан встретится с Гонконгом в ответном матче 4-го тура азиатского отбора на чемпионат мира-2026 во вторник, 26 марта. Игра состоится на стадионе «Миллий» в Ташкенте (Узбекистан). Начало — в 17.30 по московскому времени.

В России трансляции не будет. Следить за ключевыми событиями встречи Узбекистан — Гонконг можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Первый матч этих команд завершился со счетом 2:0 в пользу узбекистанской сборной.

В группе Е узбеки занимают 2-е место, в их активе — семь очков. Гонконг идет на 3-м месте в квартете, команда набрала один балл.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа E
26 мар, 17:30. ()
Узбекистан
Гонконг

Чемпиона мира по футболу 2026: таблицы, календарь, новости, статьи, фото, история

Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
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