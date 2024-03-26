Узбекистан сыграет с Гонконгом в отборе на чемпионат мира 26 марта

Узбекистан встретится с Гонконгом в ответном матче 4-го тура азиатского отбора на чемпионат мира-2026 во вторник, 26 марта. Игра состоится на стадионе «Миллий» в Ташкенте (Узбекистан). Начало — в 17.30 по московскому времени.

В России трансляции не будет. Следить за ключевыми событиями встречи Узбекистан — Гонконг можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Первый матч этих команд завершился со счетом 2:0 в пользу узбекистанской сборной.

В группе Е узбеки занимают 2-е место, в их активе — семь очков. Гонконг идет на 3-м месте в квартете, команда набрала один балл.

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