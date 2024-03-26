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Сегодня, 21:10

Туркменистан потерпел домашнее поражение от Ирана в матче отбора ЧМ-2026

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Сборная Туркменистана минимально уступила Ирану (0:1) в домашнем матче второго этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Единственный гол в прошедшей встрече забил полузащитник Мехди Гайеди, отличившийся в добавленное к первому тайму время с передачи форварда Мехди Тареми.

После 4 сыгранных туров Иран занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав 10 очков. Туркменистан располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 1 очко.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Туркмении по футболу
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