Киргизия сыграет с Тайванью в отборе на чемпионат мира 26 марта

Киргизия сыграет с Тайванью в ответном матче 4-го тура азиатского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 во вторник, 26 марта. Игра пройдет на «Стадионе имени Долона Омурзакова» в Бишкеке (Киргизия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

В России видеотрансляции не будет. Следить за ключевыми событиями встречи Киргизия — Тайвань можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Первый матч команд завершился со счетом 2:0 в пользу киргизской сборной.

В группе D киргизы занимают 2-е место, в их активе — шесть очков. Тайвань находится на последнем месте в квартете, команда не смогла набрать ни одного балла.

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