Месси: «Когда Мбаппе сравнял счет, говорил ли я себе, что моя мечта снова ускользнет?»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что чувствовал, когда нападающий французской сборной Килиан Мбаппе на 118-й минуте добавленного времени сравнял счет в финале ЧМ-2022 и перевел игру в серию пенальти.

«Когда Мбаппе сравнял счет, говорил ли я себе, что моя мечта снова ускользнет? Нет, со мной такого никогда не случалось. Мы были по-настоящему уверены в себе. Внутри я был убежден, что мы станем чемпионами мира независимо от того, что произойдет», — цитирует Месси Barca Worldwide на странице в Х (ранее Twitter).

Нападающий стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины 18 декабря 2022 года. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира. На ЧМ-2022 нападающий забил 7 голов.