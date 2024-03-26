Таджикистан сыграет с Саудовской Аравией в отборе на чемпионат мира 26 марта

Таджикистан на своем поле примет Саудовскую Аравию в ответном матче 4-го тура азиатского отбора на чемпионат мира-2026 во вторник, 26 марта. Игра пройдет на Центральном республиканском стадионе в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

В России трансляции не будет. За ключевыми событиями противостояния Таджикистан — Саудовская Аравия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Первый матч команд завершился со счетом 1:0 в пользу Саудовской Аравии.

В группе G сборная Саудовской Аравии занимает 1-е место с 9-ю очками. Таджики идут на 2-й строчке в квартете, команда набрала 4 балла.

Чемпиона мира по футбол 2026: таблицы, календарь, новости, статьи, фото, история