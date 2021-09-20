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Анчелотти выступил против идеи проводить чемпионат мира каждые два года

19:54
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года.

«Что я думаю насчет идеи проводить чемпионат мира раз в два года? Ох, ну, раз на то пошло, то давайте вообще проводить его каждый год. У нас есть серьезные проблемы с календарем, что-то должно измениться. Есть матчи, которые не имеют смысла. ФИФА и УЕФА должны обсудить это. Да, сейчас эти организации далеко не во всем согласны друг с другом, но нагрузка на игроков слишком велика», — приводит Marca слова Анчелотти.

Чемпионат мира был основан в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022), а также в Канаде, Мексике и США (2026).

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года, за реформу агитирует Венгер. Футбольный мир на пороге революции?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Спартак 0
2-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 1
Зенит 3
Матч завершен

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/09/20/61488cd922601ddd538b45c4.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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