Анчелотти выступил против идеи проводить чемпионат мира каждые два года

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года.

«Что я думаю насчет идеи проводить чемпионат мира раз в два года? Ох, ну, раз на то пошло, то давайте вообще проводить его каждый год. У нас есть серьезные проблемы с календарем, что-то должно измениться. Есть матчи, которые не имеют смысла. ФИФА и УЕФА должны обсудить это. Да, сейчас эти организации далеко не во всем согласны друг с другом, но нагрузка на игроков слишком велика», — приводит Marca слова Анчелотти.

Чемпионат мира был основан в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022), а также в Канаде, Мексике и США (2026).

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