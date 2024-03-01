Саудовская Аравия представила заявку на проведение чемпионата мира-2034

Федерация футбола Саудовской Аравии представила официальную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.

Слоганом кампании является фраза «Растем. Вместе». Как говорится в пресс-релизе федерации, данный слоган намерен установить параллель между быстрой трансформацией страны в футбольной сфере и положительным влиянием на турнир и международный футбол в целом.

Также в Федерации футбола Саудовской Аравии отметили, что заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2034 году направлена на совместное развитие игры по всей стране и по всему миру.

Хозяева турнира будут утверждены на отдельном конгрессе ФИФА. Более 70 ассоциаций — членов ФИФА со всех континентов публично заявили о своей поддержке Саудовской Аравии.